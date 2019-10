© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Inter fa sul serio per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Secondo quanto raccolto da Fcinternews.it, ieri a Marassi, in occasione di Genoa-Brescia, era presente un osservatore dei nerazzurri per vedere da vicino il giovane regista, tra l’altro anche in gol nella sfida contro i rossoblu. Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino ha già fatto sapere di non voler vendere il calciatore a gennaio nonostante il contratto in scadenza nel 2021 che dovrebbe però essere rinnovato di almeno due anni a cifre importanti (1 milione più bonus a stagione). La valutazione bresciana del centrocampista è di 50 milioni di euro. L’Inter al momento sarebbe avanti sulle rivali, Juventus e Milan in Italia, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United e PSG all’estero. Il giocatore verrà visionato da vicino nella prossima sfida, quando il Brescia affronterà proprio l’Inter al Rigamonti.