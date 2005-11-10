Inter-Fiorentina, Marelli: "Ok il rigore del 2-1. Viery-Thuram? Era chiaro anche quello"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato così l'arbitraggio di Inter-Fiorentina.

Il rigore del 2-1: "Appena parte il cross verso il centro, Valdepenas perde completamente il contatto con il pallone, guarda solamente Thuram e impedisce a lui di arrivare sul pallone. La trattenuta di Valdepenas si concretizza in un chiaro fallo, quindi viene anche ammonito".

Il primo rigore chiesto da Thuram: "Questo è un rigore chiaro. Thuram salta Viery, che dopo il contatto ha un atteggiamento rassegnato. Non c'è nulla da chiarire, con la gamba destra prende entrambe le gambe di Thuram. Mariani è in controllo, questo non è un episodio dubbio. Ha avuto una svista, qui il Var deve intervenire".