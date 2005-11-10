Udinese-Fiorentina, Marelli: "Regolare il 2-0 di Solet, fuorigioco di Kabasele ininfluente"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:52Serie A
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29.11.2026 14:52Serie A
L'ex arbitro: "Kabasele si trova in posizione di fuorigioco al momento del tiro di Solet, ma non sembra toccare il pallone".
Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato così l'arbitraggio di Udinese-Fiorentina soffermandosi in particolare sull'episodio del 2-0 annullato.
Le sue parole. "Kabasele si trova in posizione di fuorigioco al momento del tiro di Solet, ma non sembra toccare il pallone che invece viene deviato da Christensen prima di finire in rete. Kabasele è fermo, non ostacola Ndour. A mio avviso questa rete non andava annullata, la sua posizione non è in alcun modo influente".
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