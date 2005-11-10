Subito un episodio dubbio in Venezia-Bologna, primo match in programma oggi e valido per la 13^ giornata di Serie A. Al minuto 15, il Venezia va avanti con il colpo di testa di Halhal sullo spiovente dalla destra. Dopo un lungo consulto al Var, la rete viene annullata; dunque si rimane zero a zero.

All'intervallo, Luca Marelli è tornato sull'episodio a Dazn: "Non abbiamo visto la ricostruzione 3D, non ha funzionato il SAOT, si è ricorso al vecchio metodo utilizzando il concept, ed è un peccato. C'era fuorigioco di Kike Perez sul tocco di Yeboah, non conta la volontarietà in questo tipo di contatti".