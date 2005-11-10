Continua a far discutere il calcio di rigore non concesso al Napoli nel finale della sfida contro il Sassuolo per un tocco di mano in area di Caleta-Car. A soffermarsi sull'episodio è stato l'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto ai microfoni di DAZN: “Guida sostiene che il braccio fosse attaccato al corpo. Ma dovete considerare il pugno, il braccio è fin da subito troppo largo. Tocca con la spalla, ma poi la palla carambola sulla mano. Correttamente Aureliano richiama Guida all'on-field review”.

Marelli sottolinea anche il mancato annuncio di Guida

L'ex direttore di gara ha poi evidenziato un'altra mancanza dell'arbitro di Torre Annunziata, che non ha comunicato al pubblico le motivazioni della propria decisione dopo aver rivisto le immagini: “Ma Guida alla fine decide che si trattava di un braccio attaccato al corpo e si è anche dimenticato di fare l'annuncio al pubblico. Il braccio è fin da subito alto e largo rispetto alla figura, dall'immagine frontale abbiamo visto che il tocco di braccio c'è stato”.