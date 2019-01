© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Barbosa, più noto a tutti come Gabigol, non vestirà da gennaio in poi la maglia dell'Inter nonostante la fine dell'esperienza annuale al Santos. Per l'attaccante brasiliano le offerte non mancano. Valutazioni sul futuro aperte, secondo Sky Sport: la pista West Ham resta assolutamente aperta e gradita al calciatore, nonostante un possibile approdo in Premier di Gabigol dipenda dal permesso di lavoro necessario da ottenere per giocare nel campionato inglese. In caso di ottenimento dello stesso, la volontà resta quella di sbarcare a Londra, alla corte di Pellegrini: al contrario, la soluzione Brasile potrebbe invece riprendere quota.