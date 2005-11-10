Inter, gioia Sucic: "Vincere all'ultimo è la cosa più bella, uniti ai nostri tifosi"

L'Inter vince e lo fa anche nel segno di Petar Sucic, che è entrato molto bene nel finale della sfida rimontata dai nerazzurri contro la Fiorentina, a San Siro: "Vincere negli ultimi minuti è una delle cose migliori che ti possa accadere nel calcio, è bellissimo vedere come abbiamo esultato tutti assieme nel finale, assieme anche ai nostri tifosi", ha detto il centrocampista croato ai microfoni di Inter TV, al termine della sfida con i viola.

Che giochi dall'inizio o che parti dalla panchina, non cambia la voglia di incidere.

"Sì, non importa se inizio dalla panchina o da titolare, cerco solo di aiutare la mia squadra, voglio sempre farlo e voglio sempre lasciare il segno".

Ora il Venezia e poi il derby con il Milan: cosa vi portate dietro dalla sfida di oggi?

"I tre punti, che sono la cosa più importante, abbiamo giocato una buona partita, con tante chance, loro ne hanno avuta soprattutta una pur facendo un grande gol. Alla fine abbiamo vinto e questo è l'importante".