Una vittoria larga, importante, quella dell'Inter (4-0) sul Genoa e dalla firma dal dischetto di Petar Sucic. Il centrocampista croato, dalla pancia di San Siro, ha rilasciato delle dichiarazioni in mixed zone per commentare il successo: "Una partita importante in casa, penso che abbiamo fatto tante buone cose. Quattro gol, tre punti e andiamo avanti".

Terzo rigore consecutivo per te. Calhanoglu si deve preoccupare?

"No, per me conta solo vincere come squadra. Quando faccio gol sono sempre felice ma l'importante è aiutare la squadra con un rigore. Non è facile farne tre di fila, ma sono contento. Sento fiducia".

Ti senti importante quest'anno?

"Per me siamo tutti importanti, ci sono molti giocatori con tanta qualità. Dobbiamo andare avanti così, io devo migliorare ogni giorno. Sono contento quando gioco, è più facile migliorare. Sono contento".

Facile vincere con Lautaro...

"È il migliore. È affamato di gol, aiuta la squadra, gioca in difesa, viene a prendere palla. Fa tutto, è capitano e manca a tutti quando non gioca".

Adesso la Coppa Italia e sempre contro il Genoa.

"Vincere è possibile ma non è facile. Contro il Genoa sarà un'altra partita, non come oggi. Ma verranno qui per provare a vincere".

La Lazio ha vinto ancora. Vi mette pressione?

"No, noi guardiamo a noi stessi. Dobbiamo vincere tutte le partite, facciamo di gara in gara e quando la stagione finirà vedremo dove saremo".