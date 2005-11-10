Il centrocampista dell'Inter Petar Sucic ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Genoa sul rigore realizzato e il saltello prima di calciare: "Questo è il segreto... Non è facile segnare tre rigori in fila, ma ho studiato questo modo di tirare e questa è la mia tecnica. Sono felice, mi fido a tirare così e ne ho fatti tre su tre".

Ti ispiri a Modric come regista? Questo è il tuo ruolo?

"Sono contento perché il mister ha fiducia in me. So che Hakan Calhanoglu è tra i migliori del mondo, non è facile ma io provo a fare del mio meglio e aiutare la squadra il più possiible".

Quindi i maestri sono due.

"Certo, sappiamo che Modric è il migliore al mondo e Calha è incredibile come play. Sono felice di giocare in questa posizione, quando posso aiutare la squadra e quando vinciamo le partite".

Siete soddisfatti dopo questa vittoria?

"Certo. Non era facile dopo la Champions, magari avevamo sprecato troppe energie. Ma siamo stati seri e abbiamo preso tre punti importanti, siamo felici e andiamo avanti così".

Sullo 0-0 Provedel ha fatto due grandi parate, c'è ancora qualcosa da sistemare dietro?

"Sì, si può sempre migliorare. Nessuno è perfetto, anche la fase offensiva può migliorare. Provedel oggi è stato perfetto nel fare il suo lavoro".

Lazio e Roma davanti corrono tanti, inseguire è diverso?

"Pensiamo solo a noi, guardiamo di partita in partita e vedremo a fine stagione dove saremo".

Ora Genoa, Frosinone e Dortmund, sfida decisiva per la Champions.

"Ogni partita è importante, proviamo a vincerle tutte".

Roma impressionante a Parigi, è la più forte delle rivali?

"Sì, ci sono tante squadre forti. Ma noi siamo più forti".