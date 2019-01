Inter, Godin ha già effettuato le visite: è un nuovo difensore nerazzurro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Godin è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter: il centrale uruguaiano, informa Sky, ha già effettuato le visite mediche di rito prima della forma per una nuova squadra, in questo caso quella nerazzurra. Il capitano dell'Atletico Madrid lascerà i colchoneros a giugno a parametro zero e si accaderà alla squadra di Spalletti. A nulla sono valsi gli ultimi tentativi di convincere il giocatore a firmare il rinnovo con la formazione madrilena.