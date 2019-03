Mauro Icardi e Ivan Perisic a colloquio quest'oggi. Sportmediaset parla di chiarimento con esito positivo fra i due giocatori al centro di numerose voci nell'ultimo periodo, legate anche al momento delicato dell'attaccante argentino in nerazzurro. Sempre stando agli ultimi aggiornamenti riportati dell'emittente televisiva, non sarebbe previsto né per oggi né per domani il tanto atteso vertice tra il bomber di Rosario e la dirigenza del club nerazzurro: col presidente Steven Zhang e l'a.d. Marotta ci si vedrà soltanto dopo il derby del 17 marzo