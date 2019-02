Inter, il club pretende una svolta da Icardi ma nessuno stop al rinnovo

© foto di PhotoViews

Nonostante il rendimento che ha subito una brusca frenata negli ultimi sei turni di campionato, la trattativa per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi prosegue senza ulteriori intoppi. I dirigenti nerazzurri hanno intenzione di trovare presto una quadra e Wanda Nara è sulla stessa lunghezza d'onda. E' vero che si tratta di un amore che vive un momento di stanca, ma è altrettanto vero che il capitano è un investimento per il presente e per il futuro e che va protetto e confermato anche nelle difficoltà. Sta a lui venire fuori da questo momento insieme all'allenatore e ai compagni, anche se il rapporto con alcuni di loro e anche con lo stesso Spalletti non ha quel feeling che potrebbe facilitargli il compito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.