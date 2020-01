© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter è molto vicina a un rinforzo di spessore internazionale: Ashley Young, esterno del Manchester United, potrebbe rinforzare la batteria dei terzini nerazzurri già nei prossimi giorni. Come riporta Sky Sport, infatti, il club milanese ha trovato l'accordo (per 18 mesi) con il duttile inglese, mentre resta da trovare l'intesa con i Red Devils: il contratto del giocatore scadrà a giugno 2020 e potrebbe essere necessario un indennizzo per liberarlo.