Inter, Inzaghi: "Siamo a metà strada. L'approccio alla partita è stato ottimo"

L'Inter passeggia sul Monza, all'U-Power termina 5-1 in favore dei nerazzurri. Partita di grande qualità della squadra allenata da Inzaghi che, grazie alle doppiette di Lautaro e Calhanoglu e alla rete di Thuram, sale a quota 51 punti, momentaneamente a +5 sulla Juventus che insegue.

Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, che ha commentato la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole. "Abbiamo fatto un'ottima gara, preparata al meglio in questi cinque giorni. I ragazzi hanno dimostrato la loro classica professionalità e stasera abbiamo avuto un ottimo approccio contro una buonissima squadra".

Come gestirà ora il doppio impegno?

"Adesso andiamo in Arabia da detentori del titolo. Sarà una novità, di solito si giocava una partita unica. Domani i ragazzi lavoreranno, lunedì avranno una giornata di riposo e martedì partiremo. C'è un trofeo in palio e vogliamo fare del nostro meglio".

Ha sentito la pressione dopo il Verona?

"Ho pensato solo al campo, fuori abbiamo una società che pensa a queste cose. Insieme alla squadra e allo staff abbiamo lavorato bene ma dobbiamo continuare così perché c'è tanta strada da fare".

Pensare esclusivamente a ciò che succede in campo è una tua qualità?

"Assolutamente, siamo abituati a questo. L'importante è avere una squadra che ti segue sempre e stiamo continuando a fare grandi cose"

E' l'Inter più forte dei tre anni questa?

"Mancano ancora più di venti partite, il gruppo dello scorso anno è arrivata in finale di Champions e ha vinto due trofei, rendendo felici i tifosi. Ora siamo a metà del nostro tragitto, abbiamo fatto un ottimo girone in coppa e in campionato stiamo tenendo un gran ritmo".

Valentin Carboni dove lo faresti giocare?

"Lo scorso anno è stato con noi ed è stato importante per il suo percorso di crescita. L'ho alternato tra mezzala e mezza punta, ha avuto sempre grande disponibilità. Ora sta crescendo e gli auguro il meglio"

Dove vede qualche imperfezione?

"A parer mio si può sempre migliorare. A Genova, nonostante il pari, non abbiamo fatto male, con il Verona non abbiamo fatto una buona gara. In queste due settimane abbiamo analizzato le cose che non hanno funzionato. Oggi abbiamo offerto un'ottima prova".

Sul mercato

"Sono contento di Arnautovic e Sanchez. Nel girone d'andata hanno trovato Lautaro e Thuram che hanno fatto benissimo ma devono continuare così".