Roma, missione per Fofana: avanzata l'offerta ufficiale. Ma irrompe il Galatasaray
La Roma tenta l'accelerata per Malick Fofana e lavora per trovare l'intesa definitiva con il Lione. La proposta giallorossa è arrivata a 40 milioni di euro più bonus, con l'obiettivo di chiudere l'operazione e assicurarsi l'esterno francese. Nelle ultime ore, però, la corsa al giocatore si è complicata per l'inserimento di una nuova concorrente.
Il Galatasaray offre un ingaggio più alto a Fofana
Nella notte si è infatti mosso il Galatasaray, pronto a mettere sul tavolo un'offerta d'ingaggio superiore per convincere Fofana. Il club turco è inoltre disposto ad aspettare lo spareggio di Champions League del Lione prima di completare eventualmente l'operazione. La Roma prova dunque ad anticipare la concorrenza: sul tavolo dell'OL ci sono già 40 milioni più bonus, ma l'inserimento del Galatasaray rende la partita ancora aperta.