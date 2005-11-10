Napoli, Badiashile sempre più vicino: attesa la call decisiva

Napoli e Chelsea verso l'intesa definitiva per Badiashile: prevista una call decisiva, poi potranno essere programmate le visite mediche.

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere per Benoit Badiashile. Dopo qualche dubbio emerso nelle ultime ore, la trattativa con il Chelsea sembra aver imboccato la strada giusta e l'accordo tra i due club sarebbe ormai a un passo. Restano da definire gli ultimi dettagli formali prima di poter considerare concluso il trasferimento del difensore francese.

Badiashile-Napoli, ultimi passaggi prima delle visite

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, Napoli e Chelsea sono pronti a completare gli ultimi adempimenti. È prevista una nuova call tra le parti per definire l'operazione e programmare le visite mediche di Badiashile.

"È prevista una call per chiudere e programmare le visite mediche. Sono state dette tantissime cose nelle ultime 24 ore, ma i messaggi che arrivano dai club sono molto chiari. Il Chelsea non è un club della parrocchia e, se dà l'ok a muoversi, lo fa perché c'è una base di accordo e si può procedere".