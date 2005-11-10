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Inter-Juve, dallo scambio Cambiaso-Frattesi al derby d'Italia per Jones. L'indiscrizione

Inter-Juve, dallo scambio Cambiaso-Frattesi al derby d'Italia per Jones. L'indiscrizione TUTTOmercatoWEB
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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 08:54Serie A

Il mercato della Juventus è pronto a prendere il via. Sono diversi i profili sui cui Giovanni Carnevali sembra essere interessato per la prossima stagione. Neanche a dirlo, l'obiettivo dalle parti della Continassa è quello di tornare a primeggiare in Italia centrando innanzitutto la qualificazione alla prossima Champions League, cosa che nelle passata stagione è sfumata all'ultima giornata. Toccherà alla società fornire a mister Luciano Spalletti i giocatori giusti per rinforzare l'organico a disposizione.

E per il centrocampo le idee restano comunque diverse. Una su tutte è quella che riguarda Davide Frattesi. Il giocatore dell'Inter è uno dei profili che piace al mister bianconero e la cessione di Palestra al Chelsea può riaprire i discorsi con l'Inter che nel frattempo cerca Andrea Cambiaso. Ecco che potrebbe anche imbastirsi uno scambio fra i due per accontentare entrambe le società.

Uno scambio di mercato che però potrebbe anche tramutarsi in derby d'Italia sempre per quanto riguarda la linea di mediana. Dall'Inghilterra, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, arrivano voci di un possibile interessamento della Juventus per Curtis Jones, obiettivo di mercato dell'Inter. "Uno scenario da tenere d'occhio nei prossimi giorni", scrive il quotidiano sportivo. Chissà che non possa accendersi una sfida per il calciatore inglese.

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