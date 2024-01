Inter, la Curva Nord: "Non è passato inosservato il gesto compiuto dalla squadra"

vedi letture

L'Inter ha battuto nettamente per 3-0 ieri la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana grazie ai gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno dimostrato una superiorità a tratti anche più evidente di quella reale sui biancocelesti, che non sono mai stati in partita. Presente a Riyad anche la Curva Nord, cuore pulsante del tifo dell'Inter, che su Instagram ha pubblicato un comunicato poco fa:

"Noi con voi, voi con noi... Avanti insieme sempre!!! Non è certo passato inosservato alla Nord il gesto compiuto dalla squadra prima dell'inizio della semifinale di Supercoppa in Aabia con la Lazio. Vedere tutta la squadra interrompere il riscaldamento per venirci a sostenere sotto il settore, mentre discutevamo con la sicurezza che voleva impedirci di esporre lo striscione, non è certo cosa da tutti i giorni e ci ha scaldato il cuore. Vedere tutti i nostri ragazzi sotto il settore ci ha riempito di orgoglio e ripagato in un attimo di tutti gli sforzi e i sacrifici compiuti per poter essere al loro fianco anche in questa costoso e lontanissima trasferta a cui tutti gli altri hanno invece rinunciato. L'immagine di Barella che addirittura ci aiuta a stendere lo striscione nel pieno del litigio con la sicurezza, è la fotografia più bella di una serata fantastica nel risultato, ma che lo è stata ancora di più proprio per questa testimonianza di come il legame d'affetto squadra/tifosi si è dimostrato reciproco. Avanti Inter, avanti insieme verso ciò che ci riserverà il futuro, orgogliosi di un legame che va oltre il risultato!!!".