Inter, la strategia per trattenere Sanchez: serve uno sforzo dello United e del giocatore

vedi letture

L'Inter studia la strategia per tenere Alexis Sanchez sia per il finale di stagione, l'attuale accordo scade infatti prima delle possibili final 8 di Europa League, che per le prossime. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la trattativa non è però semplice, visto che il Manchester United vorrebbe 20 milioni di euro per cedere il cartellino del cileno e lo stesso attaccante ha uno stipendio troppo alto: 12 milioni a stagione.

Abbassare le pretese - Ecco perché servirebbero dei passi verso l'Inter sia da parte del club inglese che dello stesso Sanchez: i nerazzurri puntano a pagarlo massimo 15 milioni di euro e in caso di risposta positiva da parte dei Red Devils proporranno all'ex Barcellona di spalmare il suo ingaggio in più stagioni, sfruttando anche il decreto crescita di Renzi che permette di beneficiare di uno sconto del 30% sui soldi da versare al giocatore.