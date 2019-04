Inter, Lautaro: "Dobbiamo convincerci di poter vincere anche lo scudetto"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Probabilmente sarà titolare, chissà se da solo o in coppia con Mauro Icardi. Intanto Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, nel giorno del derby d'Italia con la Juventus ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "L’Inter arriva bene a questa partita, ancor più di quanto non dicano i risultati, che non sono sempre quelli che vogliamo. L’ultimo pareggio con la Roma è un punto guadagnato per il nostro obiettivo: è l’unico che ci resta, non possiamo fallire. Dobbiamo giocare come nel derby".

Sulle coppe: "Con la Lazio siamo finiti ai rigori, poi la sfortuna... In Champions abbiamo fatto una grandissima prima parte, poi ci siamo fermati. In Europa League ero molto fiducioso, perché vedevo la squadra carica. Invece siamo usciti perdendo in casa, eravamo tutti molto tristi, feriti".

Sulla distanza dalla Juve: "Vedendo i punti, si direbbe che la differenza è grande. Ne siamo coscienti, ma nel prossimo torneo dobbiamo cambiare questa cosa. Siamo un grande club, è obbligatorio farlo. Il mio grande sogno è vincere un campionato con l’Inter. Ma per riuscirci non basta parlarne. È necessario convincersene tutti psicologicamente: i tifosi, i dirigenti e noi giocatori".