Inter, Lautaro: "Era importante vincere, arriviamo carichi al derby di Supercoppa"

L'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Verona vinto per 1-0 grazie ad un suo gol.

Quanto era importante vincere prima della Supercoppa?

"Dobbiamo migliorare molto, ma oggi dovevamo vincere e l'abbiamo fatto. Non era facile, contro una squadra che gioca uomo contro uomo a tuto campo ma alla fine abbiamo conquistato i tre punti".

Come fai a stare così bene dopo i Mondiali?

"Ho tanta voglia, come avevo ai Mondiali ma avevo un problema alla caviglia. Importante stare sempre in campo a dare una mano"

Tra di voi parlate ancora di scudetto?

"Parliamo delle nostre cose, di cercare di migliorare ogni giorno i dettagli perché il calcio di oggi si decide su quello".

Come arrivate alla Supercoppa?

"Siamo carichi, perché è un derby e perché porta a un altro titolo. Sarà una partita molto bella da giocare".