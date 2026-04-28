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Inter, Lautaro migliora: può tornare in gruppo nei prossimi giorni. Cautela su Calhanoglu
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Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche degli infortunati di casa Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Lautaro Martinez sta migliorando e l'obiettivo dei nerazzurri è quello di riaverlo gradualmente in gruppo nei prossimi giorni, anche perché oggi la squadra riposerà, per tornare poi in campo a partire da domani, in preparazione alla sfida contro il Parma di domenica sera che potrebbe valere lo Scudetto.
Su Calhanoglu invece servirà invece grande cautela per provare ad averlo per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma per il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma.
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