Inter al lavoro per blindare Pio Esposito: in giornata primo summit per il rinnovo
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L'Inter è pronta a blindare Francesco Pio Esposito. Nelle prossime ore - riporta Sky Sport - è previsto il primo incontro tra il club nerazzurro e l'entourage dell'attaccante classe 2005 per avviare i discorsi relativi al rinnovo di contratto.
L'obiettivo della Beneamata è quello di gettare le basi per un'intesa sul prolungamento dell'accordo, attualmente in scadenza il 30 giugno 2030. I nerazzurri considerano infatti Pio Esposito uno degli elementi intorno ai quali costruire la squadra del presente e del futuro.
Nell'ultima stagione Pio ha realizzato 10 gol e 6 assist in prima squadra.
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