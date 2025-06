Inter, Marotta: "Chivu la seconda possibilità che avevamo in mente. Ma non è un ripiego"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la scelta del nuovo allenatore, ovvero Cristian Chivu, ormai a un passo dal club nerazzurro: "Ho sentito parlare di scetticismo e addirittura di confusione, ma noi abbiamo fatto una scelta molto, molto precisa. Abbiamo un profilo in mano che si coniuga con le linee guida dettate dalla società e dalla proprietà, delineate l'anno scorso".

Ci spieghi come si è arrivati a Chivu.

"Abbiamo sondato quelle che erano le disponibilità, come succede anche nel mondo del lavoro, una possibilità non c'è stata data come quella di Fabregas, poi siamo andati su Chivu, che è la seconda che avevamo in mente, ma non è un ripiego. Grazie alla disponibilità del Parma abbiamo accelerato, lo abbiamo incontrato e definito i programmi. Auspico che, entro un giorno o due, arrivi l'ufficialità".