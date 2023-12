Inter, Marotta: "Cuadrado? Incertezza sul recupero, dobbiamo trovare un sostituto"

vedi letture

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro il Lecce: "La serata di Coppa Italia è stato un episodio, ma certamente un'amarezza. Conta dare sensazioni positive, questo è l'obiettivo principale: il nostro grande problema sono gli infortuni. Il calendario è molto compresso, quindi le problematiche sono più gestionali che di avversari. Siamo orgogliosi di dire che tanti nostri giocatori vogliono prolungare la loro avventura con noi: non abbiamo e non avremo problemi, arriveremo a chiudere prolungamenti di contratti senza ansia. Oggi ci concentriamo su questa partita".

Un sostituto di Cuadrado?

"Stiamo verificando quello che può offrire il mercato. E' un ruolo che vogliamo puntellare: l'infortunio ha creato un vuoto e la nostra società non vuole lasciare nulla di intentato. L'assenza di Cuadrado ci porta nella condizione di dover trovare un sostituto: c'è incertezza sul suo recupero, ma nel mercato di riparazione non sempre esistono opportunità che possono darci dei vantaggi. Stiamo monitorando un po' di situazioni, ma troveremo la soluzione giusta: non possiamo fare investimenti pesanti, non vogliamo illudere nessuno ma cercheremo di risolvere i problemi".

Quanto perde l'Inter senza Lautaro Martinez?

"Lautaro Martinez merita i complimenti da parte di tutti, lo stimo tantissimo come calciatore e come uomo. Merita di essere citato come capitano e come uno dei migliori d'Europa, ma sarebbe riduttivo pensare che l'Inter dipenda da un calciatore solo. Dobbiamo avere la capacità e la forza di centrare la vittoria indipendentemente da lui: la sua assenza si farà sentire, ma nella sua zona di campo dovrà esserci forte motivazione".