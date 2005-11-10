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Inter, Marotta non fa drammi: "L'ottimismo fa parte della mia vita e gli infortuni fanno parte del gioco"TMW
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Simone Bernabei
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16.10.2026 16:22Serie A
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A margine della presentazione di Alpha League, iniziativa della Lega Calcio Serie A con le scuole, in Regione Lombardia, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha brevemente commentato le ultime di casa nerazzurra, nello specifico la sconfitta contro il Club Brugge in Champions League e l'infortunio di Lautaro Martinez che lo terrà fuori circa un mese.
È ottimista nonostante il ko in Champions?
“L’ottimismo fa parte della mia vita”.
L'infortunio di Lautaro può avere contraccolpi psicologici?
“Gli infortuni fanno parte del gioco”.
Fonte: Ivan Cardia
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