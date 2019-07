© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Sky Sport al termine del sorteggio dei calendari per la nuova stagione: "Quello che sta per partire è un campionato sicuramente inedito, ci sono otto o nove allenatori nuovi, e tante squadre presentano novità. Il mercato? Noi abbiamo una proprietà molto forte, ma giustamente dobbiamo rispettare dei parametri. Poi vedremo di sfruttare le opportunità. Siamo molto fiduciosi, la società ha fatto degli ottimi investimenti e di conseguenza penso che siamo già avanti con il lavoro".

I parametri di Lukaku possono rientrare in questa tipologia di sforzi?

"Oggi è chiaro che in alcuni casi le richieste per i giocatori sono elevate, e Lukaku è uno di questi casi. Noi abbiamo fatto un'offerta congrua per una società come la nostra, rispettando anche il valore del giocatore. Non abbiamo concluso, cercheremo di monitorare la situazione e vedremo cosa accadrà. Non me la sento di sbilanciarmi, perché nel calcio tutto è imprevedibile".