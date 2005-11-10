Inter, Marotta sullo stadio: "Sarà meraviglioso. Chiuderemo il gap con i top club europei"

Nel suo lungo discorso all'assemblea dei soci, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha affrontato anche l'argomento relativo al nuovo stadio, raccontando importanti novità: "Lo scorso novembre è stata completata l’acquisizione dello stadio Meazza e della Grande Funzione Urbana di San Siro. Presto condivideremo con tutti voi il frutto del lavoro di progettazione del nuovo stadio di Milano, per rendere tutto il quartiere un nuovo polo a vocazione sportiva e di intrattenimento, vivo e aperto alla cittadinanza. Un investimento per realizzare uno stadio meraviglioso, una nuova icona urbana, un impianto finalmente all’avanguardia e adatto a sostenere le ambizioni dell’Inter e di tutti i suoi tifosi.

Questo impianto di proprietà rappresenterà, inoltre, anche una piattaforma strategica che permetterà all’Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei.

La Società ha dato avvio anche ad investimenti a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture di allenamento, a partire dall’Inter Training Center di Appiano Gentile, dove saranno potenziati gli attuali impianti e costruite nuove facilities per accogliere la squadra Under 23, fino al Konami Women & Talent Center in via di ampliamento per garantire spazi di lavoro accoglienti ed efficienti per staff e atleti.

Nel corso del mercato estivo la rosa dei Campioni d’Italia si è rafforzata con l’inserimento di talenti internazionali. Siamo consapevoli che confermarsi in Italia e compiere il salto di qualità necessario per progredire a livello europeo non sarà semplice, ma affronteremo le tre competizioni con lo spirito di appartenenza e la cultura del lavoro che caratterizzano il gruppo gestito dal Mister Chivu.

Il calcio è alla base della nostra identità e il campo rimane il centro di tutto ciò che facciamo. Ma oggi essere un grande Club significa anche comprendere come le nostre scelte possano influenzare la società e l’ambiente. Ed è per questo motivo che oggi, insieme ai risultati finanziari, l’Inter presenta anche il suo primo Report di Sostenibilità.

Questo documento racconta la nostra volontà di intraprendere un percorso strutturato, mettere a sistema ciò che già facciamo, comprenderne l’impatto e individuare con maggiore chiarezza dove possiamo migliorare.

Questa è la nostra attitudine, continuare a migliorare, considerare ogni successo come un punto di partenza. Accettare le sfide, affrontarle con perseveranza, autentici nel nostro percorso. E il sostegno di tutti i nostri tifosi è un nutrimento essenziale per la nostra ambizione. Grazie a tutti voi per l’affetto che trasmettete continuamente ad ogni singola componente del Club".