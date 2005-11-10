Inter, mattinata in sede per Stankovic. Poi allenamento con vista San Siro

Dopo il ritorno all'Inter, Aleksandar Stankovic si prepara a iniziare la sua avventura in prima squadra agli ordini di Cristian Chivu. Il club nerazzurro, infatti, ha esercitato a inizio giugno il diritto di riacquisto dal Bruges versando 23 milioni di euro e il centrocampista classe 2005 è destinato a rimanere a Milano.

Nella mattinata di oggi Stankovic si è presentato nella sede dell'Inter insieme al fratello Filip per partecipare a uno shooting fotografico e registrare alcuni contenuti destinati ai canali social del club. In attesa di tornare al lavoro sul campo con la squadra, il giovane centrocampista ha anche condiviso su Instagram alcune immagini del suo allenamento con vista su San Siro, ulteriore segnale dell'inizio della sua nuova esperienza in nerazzurro.