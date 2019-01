Inter, nerazzurri avanti sul Milan per De Paul e Barella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione online de La Repubblica mette a fuoco il derby di mercato tra Inter e Milan in vista di giugno. I nomi sul taccuino? Quelli di Rodrigo De Paul dell'Udinese e Nicolò Barella del Cagliari. "Per l’argentino con passaporto italiano in forza all’Udinese l’Inter sarebbe piuttosto avanti rispetto ai cugini rossoneri - si legge nel sito -, tant’è che al momento sarebbero altissime le possibilità che a giugno il bianconeri vesta la casacca nerazzurra. A Barella, che preferirebbe restare in Italia e per il quale il Chelsea sarebbe disposto a offrire al Cagliari 50 milioni, l’Inter ha pronto un accordo di 5 anni per due milioni di euro a stagione. L’ostacolo da superare è la valutazione di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che valuta il suo gioiellino 50 milioni".