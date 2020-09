Inter, niente prestito per Nainggolan: senza cessione a titolo definitivo resta alla corte di Conte

Continua il pressing del Cagliari per Radja Nainggolan, ma come riporta Tuttosport il club sardo non è andato oltre la richiesta di un nuovo prestito. Formula che il club nerazzurro non ha intenzione di accettare, visto che l'Inter ha bisogno di fare cassa. Da domani Nainggolan si rimetterà a disposizione di Conte: chi lo ha visto a lavoro in questa settimana, parla di un giocatore fortemente concentrato, pronto a rimettersi in gioco.