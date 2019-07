Inter, non solo Dzeko. Si cerca un profilo diverso in attacco: piace Rebic

© foto di Imago/Image Sport

L'intromissione della Juventus nell'affare Romelu Lukaku potrebbe spingere l'Inter a sondare altre piste per l'attacco. Il club nerazzurro spera di chiudere al più presto la trattativa con la Roma per Edin Dzeko, e poi potrebbe cercare un profilo diverso rispetto all'attaccante belga. Come riporta Sky Sport, il nome giusto potrebbe essere quello di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, che piace molto per la sua duttilità tattica.