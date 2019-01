© foto di Acero

Con Ivan Perisic che avrebbe espresso il desiderio di salutare l'Inter per approdare in Premier League, nelle ultime ore alla società nerazzurra è stato proposto il profilo di Yannick Ferreira Carrasco, esterno ex Atletico Madrid ora in Cina al Dalian Yifang. Il belga piace, anche se l’Inter non sarebbe in grado di garantire l’ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.