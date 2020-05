Inter, rebus Lazaro col Newcastle: il nuovo tecnico deciderà se confermarlo

vedi letture

L'Inter dovrà presto fare i conti con la situazione di Valentino Lazaro. L'esterno acquistato per 22 milioni di euro all'Hertha Berlino, non ha convinto nell'esperienza in Premier con il Newcastle che dunque dovrà valutare se confermarlo o rispedirlo in nerazzurro. Molto dipenderà dall'allenatore, se la nuova ambiziosa priorità darà il bel servito a Steve Bruce, cosa che sembra scontata, l'austriaco potrebbe essere confermato per avere un'altra chance e soprattutto per fare felici i nerazzurri che incasserebbero una buona cifra senza dover fare i conti con l'unico acquisto veramente fallito da quando Conte è arrivato in panchina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.