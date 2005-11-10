Inter regina in Italia ma fragile in Europa: il doppio volto nerazzurro

In Serie A l’Inter detta legge, impone il proprio ritmo e conferma di avere tutte le carte in regola per restare al vertice. La squadra di Cristian Chivu ha dimostrato di possedere qualità, profondità della rosa e personalità per affrontare il campionato da protagonista, riuscendo spesso a fare la differenza anche nelle partite più complicate. Il successo in Italia non è frutto del caso, ma il risultato di un gruppo abituato a vincere e capace di esaltare le proprie caratteristiche quando riesce a trovare continuità. In campionato i nerazzurri sanno come gestire i momenti della partita e hanno le risorse necessarie per superare gli ostacoli. Il problema, però, nasce quando il palcoscenico cambia e davanti si presentano le grandi sfide europee. È proprio in Champions League che emergono contraddizioni difficili da ignorare, perché il rendimento continentale non rispecchia le ambizioni e il valore di una squadra che in Italia appare superiore a molte delle proprie rivali.

Fragilità

La sconfitta per 3-4 contro il Club Brugge, arrivata dopo quella sul campo del Real Madrid, rappresenta un campanello d'allarme che non può essere liquidato come un semplice incidente di percorso. Subire quattro gol in casa, nonostante le reti di Lautaro Martinez e Bonny, significa evidenziare problemi che vanno oltre il risultato finale. Le disattenzioni difensive, la gestione dei momenti delicati e la difficoltà nel mantenere equilibrio per novanta minuti sono aspetti che in Europa vengono puniti con una severità maggiore rispetto al campionato italiano. Non basta affidarsi al talento dei singoli o alla capacità di reagire quando la partita si complica. L'Inter ha già dimostrato in passato di poter competere ai massimi livelli, ma il ricordo delle finali raggiunte non può diventare un alibi per il presente. Se le stesse fragilità si ripresentano con continuità, allora è necessario interrogarsi sulle cause, senza nascondersi dietro la forza degli avversari o gli episodi sfavorevoli.

Cambio di rotta

Il punto, dunque, non è pretendere che l'Inter vinca necessariamente la Champions League, perché la competizione presenta avversarie attrezzate e risorse economiche spesso superiori. La richiesta è più semplice, ma non per questo meno importante: vedere una squadra all'altezza del proprio potenziale, capace di affrontare ogni partita europea con la stessa convinzione mostrata in Serie A. Dominare in Italia è un merito, ma non può bastare a soddisfare una società e una tifoseria che hanno imparato a guardare oltre i confini nazionali. Chivu ha il compito di trovare le risposte, correggere gli errori e trasformare il gruppo in una formazione più solida nei momenti decisivi. La stagione è ancora lunga e il percorso europeo può essere ancora raddrizzato, ma il margine per altre distrazioni si restringe. L'Inter deve scegliere quale volto mostrare. Quello di una squadra dominante, consapevole della propria forza, oppure quello che in Europa smarrisce certezze e commette errori evitabili. Per un club di questa dimensione accontentarsi del dominio nazionale sarebbe un obiettivo troppo piccolo.