Inter, resta viva la pista Pellegrini ma manca il sì del giocatore

© foto di Federico Gaetano

L'Inter non molla la presa su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, come noto, ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro pagabili in due anni (15+15), ma prima i nerazzurri devono strappare il sì del giocatore, visto che non è comunque da escludere una sua permanenza in giallorosso per almeno un altra stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.