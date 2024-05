Juve in Champions, parte la campagna abbonamenti 2024/25: prezzi da 529 euro

Conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus ha diffuso, attraverso i propri canali social, le indicazioni per gli abbonamenti della stagione 2024/2025. Il 21 maggio si aprirà la fase dei rinnovi, nel corso della quale gli abbonati dei settori 206-222-228 dello Stadium potranno rinnovare scegliendo il posto.

Dal 23 maggio tutti gli abbonati potranno rinnovare confermare il posto abituale o sceglierne uno nuovo tra quelli disponibili. Tutti i posti non confermati in prelazione verranno poi messi in vendita. Dal 12 giugno si aprirà poi la fase di vendita libera.

I prezzi partono dai 529 euro per il pacchetto base, che comprende tutte le partite di campionato, con sei cambi nome e il divieto di rivendita, ai 575 euro per il pacchetto full, che consente sempre il cambio nome e la rivendita del posto con il 51 per cento di ritorno, ai 718 euro del pacchetto star, che comprende le quattro partite della fase a gironi di Champions League e gli ottavi di finale di Coppa Italia, con cambio nome in tutte le competizioni.