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Inter, rimonta da urlo e finale: tra poco Chivu in conferenza stampa
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L'Inter ribalta il Como e conquista la finale di Coppa Italia con una rimonta da urlo. I nerazzurri sotto per 0-2 dopo le reti di Baturina e rimontano grazie alla doppietta di uno strepitoso Calhanoglu e Sucic, autore del gol partita al novantesimo. Tra poco l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interviene in conferenza stampa
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