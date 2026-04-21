Live TMW Inter, rimonta da urlo e finale: tra poco Chivu in conferenza stampa

L'Inter ribalta il Como e conquista la finale di Coppa Italia con una rimonta da urlo. I nerazzurri sotto per 0-2 dopo le reti di Baturina e rimontano grazie alla doppietta di uno strepitoso Calhanoglu e Sucic, autore del gol partita al novantesimo. Tra poco l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interviene in conferenza stampa