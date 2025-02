Ufficiale Inter, rinnovo con prospettiva futura: Spinaccè ha firmato il prolungamento

Rinnovo importante in casa Inter per il presente e soprattutto per il futuro. La società nerazzurra infatti ha annunciato il prolungamento del giovane Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 che aveva il precedente accordo coi nerazzurri in scadenza nel giugno del 2025.

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Matteo Spinaccè", si legge sul sito ufficiale dell'Inter senza tuttavia avere specifiche in merito alla durata del nuovo accordo, col giocatore che proprio in queste ore ha comunque messo nero su bianco il contratto.

Il giocatore, che visto il suo status contrattuale era finito nel mirino di diverse società sia italiane che estere, in questa stagione si sta mettendo in gran mostra con la Primavera nerazzurra tanto in campionato quanto in Youth League. Nel torneo nazionale Spinaccè ha messo insieme un totale di 23 presenze con all'attivo 7 gol e 2 assist, mentre in Europa il suo rendimento è stato se possibile anche migliore: in 6 partite di Youth League giocate, infatti, ha messo insieme 4 gol. Due di questi sono stati decisivi nella vittoria dei giorni scorsi contro il Lille, con l'Inter che ha così passato il turno e pescato il Bayern Monaco nel sorteggio odierno.