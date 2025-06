Il Napoli punta tutto su Beukema. Spunta anche Skriniar, ma le priorità sono altre

vedi letture

Detto di Noa Lang, l'altro fronte caldo in casa Napoli riguarda la difesa. Con Beukema c'è già un'intesa, sottolinea il questo il Corriere dello Sport, il giocatore ha aperto al Napoli e sarebbe felice di tornare a giocare la Champions League con gli azzurri. È un primo passo aspettando di compierne altri decisivi (leggi qui), ma il centrale olandese è stato individuato dalla società come rinforzo ideale per affiancare Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci, arrivato dall'Empoli (Rafa Marin andrà al Villarreal).

Il Napoli tornerà presto alla carica per cercare di raggiungere l'accordo con il Bologna, la richiesta è alta anche perché Italiano non vorrebbe perdere entrambi i centrali (Lucumì è il secondo gioiello della difesa in vetrina).

Nell'elenco delle possibili opzioni, conclude il Corriere dello Sport, è spuntato fuori anche il nome di Milan Skriniar, in uscita dal PSG. Un giocatore che Conte conosce molto bene avendolo allenato all'Inter. Ma al momento il Napoli è freddo. Skriniar ha 30 anni e un ingaggio elevato e le priorità della società sono altre.