TMW Inter, si riparte (quasi) da zero: Palestra sfumato, Solet e Jones si raffreddano

Il mercato dell’Inter potrebbe avere tempi più lunghi del previsto. O, quantomeno, nuovi obiettivi. Il dato più clamoroso si registra ovviamente in fascia, dopo che Marco Palestra ha accettato la corte del Chelsea: in Viale della Liberazione è già partita la caccia a un altro successore di Denzel Dumfries. Anche se, almeno al momento, la priorità è legata a cosa emergerà su Nico Paz, che resta il principale desiderio di mercato dei campioni d’Italia.

Novità potrebbero esservi anche su altri due obiettivi del club. Oumar Solet e Curtis Jones sono, infatti, piste che si raffreddano. Meno quella del difensore francese, su cui pure nei giorni scorsi si è registrato un rallentamento nei discorsi con l’Udinese, che vuole difendere il valore del giocatore - circa 25 milioni di euro - e ha registrato sirene anche dalla Spagna. Non è un affare tramontato, ma a oggi non lo si può considerare nemmeno in chiusura.

Quanto al centrocampista inglese, finora Inter e Liverpool non si sono mai avvicinate troppo, nel gioco domanda-offerta. E, anche in questo caso, tanto se non tutto dipende da Nico Paz: con l’argentino, un altro investimento di quel tipo nel reparto non ci sarebbe. Peraltro, in casa Inter c’è ancora da decifrare il futuro di Davide Frattesi: partirà, ma bisogna capire verso dove, per quanti soldi e con quali eventuali contropartite. E poi Cristian Chivu valuterà sia Aleksandar Stankovic sia Yanis Massolin: soprattutto il primo, che in Belgio ha giocato in Champions League, potrebbe essere considerato già pronto a inserirsi nelle rotazioni.