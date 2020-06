Inter, Sanchez e Moses verso la permanenza fino al termine del campionato. Rebus Europa

Continuano i contatti in casa Inter per la conferma di Alexis Sanchez e Victor Moses dai rispettivi prestito da Manchester United e Chelsea. Come riporta il Corriere dello Sport una bozza di accordo era stata trovata già nella giornata di venerdì, ma i colloqui sono continuati anche nella giornata di ieri per trovare l'intesa. A meno di clamorose novità, dunque, sia il cileno che il nigeriano rimarranno a disposizione di Antonio Conte fino al termine del campionato.

Ancora da capire, invece, se i due potranno essere utilizzabili anche per l'Europa League in programma ad agosto, con lo United che starebbe puntando a riavere l'ex Arsenal in modo tale da non trovarselo contro nella final eight di Europa League. Discorso diverso con il Chelsea che non ha bisogno di Moses ma punta a monetizzarne il prima possibile la cessione.