© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato che verrà dell'Inter. Occhi su Madrid per Toni Kroos (grande sogno per la mediana che verrà) e Mateo Kovacic, ora in prestito al Chelsea di Maurizio Sarri dai Blancos. Giuseppe Marotta prenderà Rodrigo De Paul dall'Udinese e chiederà uno sconto al Monaco per il riscatto di Keita Balde Diao.