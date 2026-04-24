Inter, stop per Luis Henrique: affaticamento al grande adduttore. I tempi di recupero
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Tegola in casa Inter, con lo stop di Luis Henrique. L'esterno brasiliano ha infatti riportato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra e dovrà restare ai box per almeno 10-15 giorni. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.
Il comunicato dell'Inter.
"Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".
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