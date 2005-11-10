Inter, Thuram: "Rigore negato? L'importante è continuare a puntare gli avversari"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 15:04Serie A
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25.10.2026 15:04Serie A
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L'attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 2-1 nel match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.
Ennesima rimonta: sensazioni?
"C'è la fiducia di una squadra che sa di poter vincere anche alla fine. Sappiamo che la partita è lunga e possiamo vincerla sempre".
Hai esultato come Lautaro.
"Di solito segna lui al novantesimo".
Cosa succede coi rigori?
"Strano, ogni volta in campo l'arbitro pensa che ho simulato perché ho preso giallo a Bologna. Devo continuare a puntare il giocatore e alla fine accade come oggi".
Il pallone d'oro andrà a un francese?
"Spero che andrà a un francese, ne abbiamo tanti forti come Mbappé, Dembelé e Olise".
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