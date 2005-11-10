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Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa

Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 00:01Editoriale
11.11.2026 00:01Editoriale
Fonti preferite
Dopo Bonny va ko anche Thuram e Lautaro Martinez deve sempre recuperare. Come giocherà Chivu? L'analisi dei problemi del progetto nerazzurro
FotoTUTTOmercatoWEB

Piove sul bagnato per l'Inter che dopo Ange-Yoan Bonny per circa un mese, perde pure Marcus Thuram. I due si sono fermati dopo l'ultima partita contro il Como e hanno dovuto lasciare i rispettivi ritiri di Costa d'Avorio e Francia. Non solo: Lautaro Martinez tornerà a lavorare pienamente col gruppo solo pochi giorni prima del prossimo impegno contro l'Atalanta e Christian Chivu fa ogni tipo di scongiuro affinché Francesco Pio Esposito torni integro ad Appiano Gentile dopo il doppio (e intenso) impegno con la Nazionale. Le ultime su Thuram dicono che potrebbe essere solo un affaticamento, ma ciò non toglie che la coperta resti corta...

L'Under 23 ancora non produce

Quattro uomini e due maglie, per un attacco a due punte, è una coperta non corta, non lunga. 'Giusta', verrebbe da dire, ma solo se alle spalle dei giocatori che hai in rosa, in un calcio dal calendario frenetico e così intenso, hai dei giovani pronti. Mattia Mosconi è un esterno di grandissimo talento, un sottopunta che si sta facendo le ossa (è un 2007) tra Primavera e soprattutto Serie C con l'Under 23. Un progetto all'inizio, quello nerazzurro, che per adesso non ha ponti e collegamenti con la prima squadra. Matteo Lavelli è più puntero, più 'Pio' che dieci/undici. In C ha fatto un gol, coi grandi di Chivu s'è visto a sprazzi. E questo è il primo problema (lui è un 2006): da quando l'Inter ha strutturato la seconda squadra, ancora non ci sono calciatori che come ai tempi della Juventus Next Gen siano stati cresciuti e formati per essere subito pronti per i grandi. Sarà questa l'occasione, tra necessità e virtù? Certo è che non c'è un Pio Esposito, visto che mancano i giocatori (come anche Alphadjo Cissè al Milan) che abbiano fatto esperienza in Serie B.

Il problema di uno schema poco europeo

Altro problema. L'Inter è una rosa costruita per vincere in Italia, che ha grandi campioni, che ha un'identità straordinaria. Però negli ultimi tre anni in particolare, il pallone sta prendendo una direzione diversa. E i nerazzurri sono una delle squadre che meno di tutte in Europa saltano l'uomo, che cercano meno il dribbling. Ha una rosa costruita con una sola identità, il 3-5-2, il binario d'Inzaghiana memoria e prima ancora di Contiana tradizione. E su quello (ottimamente) marcia, spedita. Solo che non sta trovando un'alternativa di strategia tattica. Il tentativo maldestro di Chivu nel Derby col Milan lo racconta. In Europa si gioca a quattro dietro e con uomini capaci di creare la superiorità davanti. L'Inter è meravigliosamente preparata ma è abbastanza? Questo, in situazioni d'emergenza, soprattutto in difesa e in attacco, crea dei problemi. Perché non è duttile, perché è rigida, perché è dogmatica e non fluida come il calcio d'oggi imporrebbe. E invece no. E invece nella sfortuna deve più pregare che trovare soluzioni alternative, o cercare giovani che però sta aspettando piuttosto che costruendo con rapidità.

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