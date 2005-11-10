Inter, Chivu si gioca l'amuleto Thuram: il francese sempre a segno contro il Como

Due giorni alla super-sfida. Inter contro Como. I campioni contro chi studia da campione e, anzi, ha già fatto vedere il proprio valore al primo anno di Champions League. L'impresa di Lens resterà scolpita per sempre nella storia, nove reti in una competizione europea restano un qualcosa di straordinario per i ragazzi di Cesc Fabregas che ora sono chiamati all'ultimo scoglio prima della pausa per le Nazionali. Di fronte ci saranno i nerazzurri di Cristian Chivu che vogliono immediatamente tornare in testa alla classifica.

Thuram l'amuleto di Chivu

Ultimi giorni di riflessione per il mister nerazzurro che sta scegliendo la giusta formazione da schierare contro una squadra che ha dimostrato di avere valori e soprattutto di saper giocare un calcio molto europeo. In attacco dovrebbe affidarsi ancora una volta a Marcus Thuram, amuleto nelle sfide contro il Como. Il francese, quando impiegato, è sempre andato a segno contro i biancoblù.

Le reti contro il Como

Il francese ha infatti timbrato il 23 dicembre 2024 a San Siro nel successo per 2-1, nel 4-0 del 6 dicembre 2025 e nella rocambolesca vittoria per 4-3 del 17 aprile scorso con una doppietta. Nel match di ritorno della stagione 2024-2025, vittoria nerazzurra per 2-0, il numero 9 è rimasto in panchina.