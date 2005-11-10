Il rinnovo di Marcus Thuram è uno dei dossier più delicati sul tavolo della dirigenza dell'Inter. La volontà del club è quella di blindare l'attaccante francese, prolungando un contratto attualmente in scadenza nel giugno 2028. La strada per arrivare alla fumata bianca, però, non sembra così semplice. Il nodo è soprattutto economico e riguarda la distanza tra la proposta nerazzurra e le aspettative del giocatore.

La proposta

Attualmente percepisce uno stipendio da 6,5 milioni di euro a stagione, ai quali si aggiungono alcuni bonus. L'idea dell'Inter è quella di rivedere al ribasso la parte fissa, proponendo un ingaggio compreso tra i 4,5 e i 5 milioni di euro, con una componente variabile legata a obiettivi individuali e di squadra. I premi permetterebbero al francese di avvicinarsi nuovamente alla cifra che guadagna oggi. Una formula che, almeno per il momento, non convince. L'attaccante non sembra intenzionato ad accettare una riduzione dello stipendio e vorrebbe mantenere le attuali condizioni economiche anche nel nuovo accordo. Una posizione comprensibile, considerando il suo peso all'interno della squadra e il rendimento garantito nelle ultime stagioni.

La situazione, comunque, non richiede decisioni immediate. Il contratto di Thuram scade nel giugno 2028 e questo lascia all'Inter e all'entourage del giocatore tutto il tempo necessario per confrontarsi e cercare una soluzione condivisa. Sono previsti nuovi incontri più avanti, quando le parti potranno tornare a discutere nel dettaglio cifre, durata e struttura del possibile prolungamento.