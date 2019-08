Inter, trattativa lenta per Dzeko: Fonseca punta su di lui alla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole di ieri sera, dopo la vittoria in amichevole con il Perugia, del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, non possono certo far sorridere l'Inter, visto che l'allenatore ha affermato: "Dzeko è con noi, anima e corpo". La telenovela relativa al bosniaco va avanti ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla dello stop alla trattativa, anche se le cose potranno cambiare in fretta, soprattutto se la Roma riuscirà a trovare il suo sostituto.