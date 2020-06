Inter, tre giorni a Napoli. De Vrij e Bastoni spingono, Eriksen è pronto

Tre giorni a Napoli. Antonio Conte avrà tre sedute ancora a disposizione più la rifinitura di sabato per sciogliere nodi e dubbi. Tre giorni per lavorare individualmente con Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, non ancora al cento per cento, ma fiduciosi perché possano esserlo in vista del ritorno in campo al San Paolo in una gara da dentro fuori. In mezzo invece Christian Eriksen prende margine su Stefano Sensi, Antonio Candreva viaggia di pari passo con Victor Moses pur avendo più chance di prendersi una maglia da titolare. Sarà comunque ballottaggio ancora per qualche giorno. Occhi e cuore per il tecnico nerazzurro faranno da scanner in vista delle scelte finali. Per il resto l'Inter che affronterà a domicilio Gennaro Gattuso, là dove i nerazzurri in campionato s'imposero per 3 centri a 1 e là dove la missione sarà quella di tentare il bis, è praticamente fatta. Non si può sbagliare, da giorni il comandante Antonio ha apportato un'intensità nelle sedute quotidiane che prima non s'era mai vista. Tutto deve girare alla perfezione e questa volta, a differenza dei super match di Champions durati poco più della metà, l'obiettivo non può non essere quello di estendere la brillantenza e la tenuta psico-fisica per tutti i 90 (potenzialmente allargati ai rigori) minuti. Tutto fuorché facile dopo mesi anomali che tuttavia anche gli altri hanno attraversato. Vincerà la mente, la fame, la lucidità. Caratteristiche che la nuova Inter, almeno in gran parte, ha dimostrato di possedere.